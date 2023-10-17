الأردن تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة

دانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وخلف على إثره مئات القتلى والمصابين، كما حملت جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

‏وأكدت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، رفض وإدانة بلادها لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

‏وشدد السفير القضاة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فوراً.