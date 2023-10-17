مصر تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

وعدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية, انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.