منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة

أدانت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، "الضربة القاتلة" التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة "إكس" "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة