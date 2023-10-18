بافارد يقود فرنسا لفوز كاسح على أسكتلندا وديا

اكتسح منتخب فرنسا ضيفه منتخب أسكتلندا 4-1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما الثلاثاء في مدينة ليل بفرنسا.

وتقدم بيلي جيلمور بهدف لمنتخب أسكتلندا في الدقيقة 11، لكن بنيامين بافارد مدافع إنتر ميلان الإيطالي رد بهدفين لديوك فرنسا في الدقيقتين 16 و25.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 face à l'Ecosse ! 🔥

Les Bleus terminent le rassemblement en beauté à Lille 🙌#FRAECO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VZiqnAF3e5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 17, 2023

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول حصل منتخب فرنسا على ضربة جزاء ليحرز منها النجم كيليان مبابي الهدف الثالث لبلاده.

وفي الشوط الثاني أحرز كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 70.