أخبار الرياضة

بافارد يقود فرنسا لفوز كاسح على أسكتلندا وديا

18 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

اكتسح منتخب فرنسا ضيفه منتخب أسكتلندا 4-1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما الثلاثاء في مدينة ليل بفرنسا.

وتقدم بيلي جيلمور بهدف لمنتخب أسكتلندا في الدقيقة 11، لكن بنيامين بافارد مدافع إنتر ميلان الإيطالي رد بهدفين لديوك فرنسا في الدقيقتين 16 و25.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول حصل منتخب فرنسا على ضربة جزاء ليحرز منها النجم كيليان مبابي الهدف الثالث لبلاده.

وفي الشوط الثاني أحرز كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 70.