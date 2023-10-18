غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في بكين في منتدى "الحزام والطريق" اليوم "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري. لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

واستشهد أكثر من 30 فلسطينياً فجر اليوم، في قصف مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

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واستهدف القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.