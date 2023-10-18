تصفيات كأس العالم.. هزيمة تاريخية للبرازيل.. وانطلاقة الأرجنتين مستمرة

فاز المنتخب الأوروجواياني على ضيفه البرازيلي بثنائية نظيفة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدين منتخب أوروجواي بالفضل في الفوز لنجمه داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني

وسجل هدفي أوروجواي كل من داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز في الدقيقتين 41 و77 من عمر اللقاء.

وأنهى بذلك منتخب أوروجواي عقدة دامت 22 عاما، إذ حقق الفريق أول انتصار أمام السامبا منذ عام 2001.

كما دونت تلك الهزيمة أول خسارة لمنتخب السامبا بعد سلسلة من 37 مباراة دون هزيمة في التصفيات.

ورفع رجال المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متفوقين بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا بعد مرور أربع جولات.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه المنتخب الأرجنتيني احتفاظه بالعلامة الكاملة في المجموعة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي ضد بيرو، ليعزز تربعه على الصدارة برصيد 12 نقطة.

وسجل هدفي أبطال كأس العالم 2022 النجم ليونيل ميسي قائد الفريق في الدقيقتين 32 و42 من عمر اللقاء.

ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم