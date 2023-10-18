ضربة جديدة.. نيمار يرعب الهلال

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، قلقا واسعا بين جماهير فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك نيمار في خسارة البرازيل أمام أوروجواي بثنائية نظيفة فجر الأربعاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في المكسيك وأمريكا وكندا.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في القدم مع نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، ليغادر ملعب "سينتيناريو" على سيارة وهو يبكي متأثرا بإصابته.

وذكرت التقارير أن صاحب الـ31 عاما عانى من إصابة بالتواء في الركبة، وسيجري فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة حجم الإصابة وفترة العلاج المتوقعة.

وخرج رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، ليؤكد في تصريحات صحفية: "إصابة نيمار لاتزال موضع شك بأنها التواء في الركبة، ولكن نحتاج عمل المزيد من الفحوصات".

وأضاف: "من المتوقع أن تتورم الركبة، سوف أتواجد معه في ساوباولو وسنقوم بعمل الأشعة وبعد ذلك سنعلن عن الإصابة".

وتمثل تلك الإصابة ضربة جديدة للهلال الذي تعاقد مع نيمار وهو مصاب، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وتعافى نيمار مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان، والتي أبعدته عن الملاعب منذ فبراير إلى سبتمبر، ليعود للمشاركة مع "الزعيم" خلال الفترة الأخيرة.