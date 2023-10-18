الأردن يلغي القمة الرباعية ردًا على قصف مستشفى المعمداني في غزة

أعلن الأردن اليوم الأربعاء عن إلغاء القمة الرباعية التي كان سيشارك فيها الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي في عمان اليوم، ردًا على قثف الاحتلال لسمشتفى المعمداني في غزة.

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وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات نلقتها وكالة الأنباء الأردنية: "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة لأننا نطالب أن تخرج القمة بقرار واحد لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات.

وأعلن الصفدي، عن إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء المستشفى المعمداني دون سابق إنذار ما أدى إلى استشهاد 500 شخص على الأقل وإصابة المئات.