ميسي يتربع على عرش تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

حقق الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رقما تاريخيا بعد قيادة منتخب بلاده للفوز على بيرو بثنائية نظيفة.

وأحرز ليونيل ميسي هدفي فوز الأرجنتين على بيرو، ليعزز "الألبيسيليستي" صدارته لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت ثنائية ميسي في الدقيقتين 32 و42 من عمر اللقاء.

وبذلك أصبح ميسي هداف تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية على مر التاريخ برصيد 31 هدفا.

وتفوق ميسي بفارق هدفين على زميله الأوروغواياني السابق في برشلونة؛ لويس سواريز (29 هدفا).

وعزز بذلك صاحب الـ36 عاما تواجده في المركز الرابع لهدافي تصفيات كأس العالم من كل اتحاد عبر التاريخ في كل القارات.

ويتربع كارلوس رويز، لاعب غواتيمالا (المنتمي لاتحاد الكونكاكاف) على صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفا، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (يويفا) برصيد 36 هدفا، ثم الإيراني علي دائي (الاتحاد الآسيوي) برصيد 35 هدفا، وميسي رابعا برصيد 31 هدفا.

وبشكل عام، وصل ميسي إلى 106 أهداف دولية في 178 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين منذ عام 2005 إلى الآن.