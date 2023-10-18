إضراب عام في الضفة الغربية تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديداً بالحرب على غزة المتواصلة وباستهداف المستشفى المعمداني في مدنية غزة، التي راح ضحيته نحو 500 شهيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشمل الإضراب المواصلات العامة، وأغلقت المصانع أبوابها. فيما أعلنت فلسطين الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني.

اقرأ أيضًا: الأردن يلغي القمة الرباعية ردًا على قصف مستشفى المعمداني في غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ان مواجهات عنيفة اندلعت، فجر الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين، تنديداً باستهداف المستشفى.

وقالت مصادر إسلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف انتشارها العسكري في الضفة وتسير آلياتها في محيط قرى وبلدات محافظة جنين.