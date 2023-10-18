السيسي: تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء يعني تحويلها إلى قاعدة لضرب إسرائيل

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

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وقال السيسي، في المؤتمر الصحافي عقب المحادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالقاهرة، إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر ويتلاشى السلام في إطار فكرة غير قابلة للتنفيذ لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حصار قطاع غزة هدفه في النهاية تهجير الفلسطينيين من سكان غزة قسرًا إلى مصر، بل سيمتد إلى تهجيرهم أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن.

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وأشار إلى أن من الممكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنهي إسرائيل عمليتها في غزة، متابعًا: "مصر حريصة على السلام بإخلاص، ونحتاج إلى عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ".

وأضاف السيسي: "إذا استدعى الأمر سأطلب من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودعم موقف الدولة المصرية، وسيرى العالم الملايين في شوارع مصر من الرافضين للفكرة".

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