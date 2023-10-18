3200 قتيل و11 ألف جريح منذ بدء الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أن عدد القتلى في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي بلغ 3200، فيما بلغ أن عدد المصابين يبلغ 11 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء.

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وتعرّض مساء أمس مستشفى المعمداني في غزة، لقصف إسرائيلي، أسفر عن مقتل نحو 500 فلسطيني في مستشفى مكتظ بالمرضى والنازحين، وهو ما يمثل أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم منفرد بغزة منذ أن شنت إسرائيل قصفاً متواصلاً رداً على هجوم شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر.

وقد توالت المواقف العربية والدولية المنددة بهذا القصف، وانطلقت المظاهرات الغاضبة المستنكرة.

إقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي شن 58 هجومًا على مرافق صحية في غزةالهجوم يأتي عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لإظهار الدعم لها في حربها مع حماس التي تحكم القطاع.

وسارعت الدول العربية وإيران وتركيا إلى التنديد بالهجوم، حيث وصف رئيس الوزراء الفلسطيني ما حدث بأنه جريمة مروعة وإبادة جماعية.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق أن 500 شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في شرق قطاع غزة، بجانب 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

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