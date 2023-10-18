الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، إن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، مؤكداً أن المنظمة في احتياج لإيجاد سبيل فوري لبدء توصيل المساعدات لغزة.

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وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحافية، إن إمدادات المنظمة لغزة عالقة على الحدود منذ 4 أيام، متابعًا: "نفقد أرواحاً في كل ثانية ننتظرها لوصول مساعدات طبية لغزة".

التلفزيون الفلسطيني قال إن 500 شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني، وهو أقدم مستشفيات قطاع غزة قاطبة.

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وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 3200 شخص، وإصابة 11 ألفاً؛ معظمهم أطفال ونساء، منذ بدء الحرب على القطاع.

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