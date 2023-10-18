مصر تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الجاري.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، غارات استعدفت مستشفى المعمداني في حي الزيتون بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

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وكانت مصر أدانت أدانت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس الثلاثاء، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.