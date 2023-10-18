مصدر سيادي مصري: لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد

أكد مصدر سيادي مصري، في تصريحات نقلتها فصائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لمصر بفتح معبر رفح وإدخال أي مساعدات لقطاع غزة المحاصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضًا: الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، غارات استعدفت مستشفى المعمداني في حي الزيتون بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.