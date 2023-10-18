بمشاركة المملكة.. انعقاد المؤتمر العربي الـ26 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس

انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، اليوم، المؤتمر العربي السادس والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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وعبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر عن "رفضه التام لاستهداف المدنيين في غزة وقصف المدارس والمستشفيات والعدوان الغاشم الذي طال أمس المستشفى الأهلي المعمداني وخلّف مئات الضحايا في استخفاف سافر بالأرواح البشرية وانتهاك تام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، رفضه محاولات تهجير السكان الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأشار كومان إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يؤمن بأن مواجهة الإرهاب باعتباره جريمة عابرة للحدود يتوجب تعزيز التعاون لا فحسب بين الدول العربية بل أيضًا بينها وبيت دول الجوار والمجتمع الدولي.

ويبحث المؤتمر عددًا من المواضيع من بينها آلية عربية استرشادية حول السًبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية، و مخاطر صناعة الطائرات المسيرة والأضرار التي نجمت عن استخدامها، والنظر في مستجدات مجال الإرهاب والسٌبل الكفيلة بمواجهته، إلى جانب بحث نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب 2022 ـ 2023 م، ونتائج أعمال الاجتماع الثالث لفريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها.

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