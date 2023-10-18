إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن

طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، أن هناك ازدياد للتهديدات الإرهابية لرعاياها في الخارج.

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وأوضحت القنصلية: "رفعنا حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى".

واشتبك محتجون أتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة، مع الشرطة التركية الليلة الماضية في مظاهرات غاضبة في أعقاب مقتل مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة، ومن المتوقع تنظيم مسيرات أخرى اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز".

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ورفع الأتراك خلال المسيرات الليلية الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات تندد بإسرائيل في ما لا يقل عن 12 مدينة تركية

فيما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين حاولوا دخول مجمع القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أكبر المدن التركية.

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وسارعت الدول العربية وإيران وتركيا إلى التنديد بالهجوم، حيث وصف رئيس الوزراء الفلسطيني ما حدث بأنه جريمة مروعة وإبادة جماعية.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق أن 500 شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في شرق قطاع غزة، بجانب 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

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