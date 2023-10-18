ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

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وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

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فيما حضر من الجانب السنغافوري، وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، ووزير التعليم الأستاذ تشان تشون سينغ، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الأستاذ ماساجوس ذو الكفلي، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه.

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