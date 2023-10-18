مكتب نتنياهو: عطفًا على طلب بايدن لن نمانع وصول المساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر؛ وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال مكتب نتنياهو؛ وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: "عطفًا على طلب الرئيس بايدن، فلن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر إلى المدنيين من سكان قطاع غزة".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه سيجري توفير الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين فقط، لافتًا إلى أنه ينبغي عدم السماح بوصول الإمدادات إلى حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي له، على هامش اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتياهو، في تل أبيب، اليوم الأربعاء، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده ستقدم 100 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

كانت وسائل إعلام عبرية، قد نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن إسرائيل ترفض إدخال أية مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة ما لم تتم إعادة المختطفين، لكنه أشار إلى انفراجة في دخول المساعدات إلى غزة من مصر.

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