الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُعلق جميع مسابقاته تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، تعليق كامل منافساته الكرويّة "حتى إشعار آخر"، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعدما قُتل أكثر من 470 شخصاً وجُرح أكثر من 300 في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان، أن القرار جاء احتراما لأرواح الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة.

كانت الجزائر أعلنت، الأحد، أنها مستعدة لاستضافة "كل المباريات الرسمية وغير الرسمية للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتغطية كافة النفقات المتعلقة بهذه الفعاليات".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره أستراليا يوم 21 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.