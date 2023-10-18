السفير رياض منصور: إسرائيل قتلت حوالي 3500 فلسطيني في غزة

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف "المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين". وأضاف في كلمته أنه يجب وقف الحرب على غزة فوراً وأن أي تأخير يحمل المخاطر.

وأشار منصور إلى أن إسرائيل قتلت حوالي 3500 فلسطيني في غزة، بينهم أكثر من ألف طفل. وأكد أن الحرب يمكن أن تتوقف ويجب أن تتوقف فوراً، وأنه في الساعات المقبلة ستقتل أعداد إضافية من الفلسطينيين.

وأضاف أنه يجب السؤال عما يمكن أن يتم لتجنب ما يحدث. وأشار إلى فشل مجلس الأمن في وقف المذابح الإسرائيلية بحق الآلاف من الفلسطينيين، وأن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء وفعلت ذلك بشكل متكرر على مر السنوات.

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