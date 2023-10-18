أخبار دوليّة

البيت الأبيض: بايدن جدد دعمه الثابت لإسرائيل

18 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
بايدن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بايدن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الحكومة الإسرائيلية استراتيجية تل أبيب للرد على الهجوم الذي شنته حماس. وأكد البيت الأبيض أن بايدن جدد دعمه الثابت لإسرائيل وأكد تصميم واشنطن على تزويد تل أبيب بما تحتاجه لحماية مواطنيها.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع الجانب الإسرائيلي الجهود الأمريكية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بمن فيهم الأمريكيون.

 

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