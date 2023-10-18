روسيا تدعو الاحتلال إلى فتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عن دعوة روسيا لإسرائيل لتوفير وصول فوري للمساعدات الإنسانية. كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أقرب وقت ممكن.

نيبينزيا أوضح: "نحث الجانب الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والذي يعتبر الحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية الأساسية والخدمات الطبية أمرًا بالغ الأهمية".

وأضاف: "يجب توفير فوري لوصول المساعدات الإنسانية. ندعو أيضًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتأثرة في قطاع غزة وتمكين المدنيين من مغادرتها. ونشدد على ضرورة وقف العنف ضد المدنيين دون استثناء في أي مكان يتواجدون فيه".

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