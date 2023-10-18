أخضر اليد يهزم الهند في انطلاق تصفيات أولمبياد باريس

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الفوز في مواجهته الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، على منتخب الهند بنتيجة (46-17).

المواجهة جرت بين المنتخبين السعودي والهندي مساء اليوم على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.

📰 #أخضر_اليد يكسب الهند في انطلاق تصفيات الأولمبياد ويـواجه كوريا غداً — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 18, 2023

سيلعب أخضر اليد ثاني مواجهاته في التصفيات غداً أمام منتخب كوريا الجنوبية، ساعيًا لتحقيق الفوز الثاني في التصفيات التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 منتخباً.