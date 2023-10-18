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أخضر اليد يهزم الهند في انطلاق تصفيات أولمبياد باريس

18 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الفوز في مواجهته الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، على منتخب الهند بنتيجة (46-17).

المواجهة جرت بين المنتخبين السعودي والهندي مساء اليوم على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.

سيلعب أخضر اليد ثاني مواجهاته في التصفيات غداً أمام منتخب كوريا الجنوبية، ساعيًا لتحقيق الفوز الثاني في التصفيات التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 منتخباً.