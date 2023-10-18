الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى القدس بمدينة غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محيط مستشفى القدس بتل الهوا في مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى القدس الذي تلقى أوامر إخلاء من الاحتلال تمهيداً لقصفه.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية, أن شاباً استشهد مساء اليوم، في قرية جماعين بنابلس، شمال الضفة الغربية متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم.