ولي العهد: المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيًا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

كما أكد ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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