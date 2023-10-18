استشهاد 678 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة

استشهد 678 فلسطينياً، وأصيب المئات، خلال الساعات 24 الماضية، في قطاع غزة، إثر عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 12 على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء، لافتة أن الوضع الصحي داخل المستشفيات حرج للغاية، في ظل فقدان الأدوية والوقود الخاص بالمستشفيات، محذرة من كارثة صحية خلال الساعات القادمة مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات.