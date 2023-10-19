رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى تل أبيب

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال الأيام القادمة جولة في الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل ومصر والأردن، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة.

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يأتي ذلك بعد زيارات يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز.

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