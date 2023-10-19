إنفانتينو يزف خبرًا سارًا للسعودية

زف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خبرًا سارًا للملكة العربية السعودية بعدما أعلن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في قارة آسيا.

وباتت السعودية قريبة من الفوز بتنظيم الحدث العالمي، خصوصًا أنها الدولة الآسيوية الوحيدة التي تقدمت حتى الآن بطلب تنظيم البطولة، كما أنها تحظى بدعم الاتحاد القاري للعبة.

وقال إنفانتينو في رسالة وجهها للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كأس العالم 2034 سيقام في قارة آسيا، ليحسم الجدل بشأن القارة التي ستحتضن المونديال بعدما انحصرت المنافسة بين قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 4 أكتوبر الجاري عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ليرسل بعدها بأيام خطابا لنظيره الدولي يعرب فيه عن ترشحه لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال بيان للاتحاد الآسيوي بعد الجمعية العمومية للاتحاد، إن العديد من الاتحادات الوطنية الأعضاء أعربت عن دعمها لترشّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

ولم تتقدم أي دولة سوى السعودية حتى الآن لاستضافة مونديال 2034، علمًا بأن موعد تسليم ملف الترشح سيكون في موعد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري.