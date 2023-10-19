ماني ولابورت يعودان إلى النصر مبكرًا

عاد الثنائي السنغالي ساديو ماني، والإسباني إيمريك لابورت، لاعبا النصر، إلى تدريبات الفريق مبكرًا بعدما انتهيا من مهامهما مع منتخبيهما خلال فترة التوقف الدولي المنصرمة.

وشارك ماني ولابورت في تدريبات النصر، استعدادا لمباراة ضمك المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

الدوليـون يبدأون بالعـودة لناديهـم 🤩 pic.twitter.com/Xa6OKVuAzp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 18, 2023

وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن لابورت وماني عادا إلى النصر بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما خلال أجندة المباريات الدولية، في حين غاب 14 لاعبًا أخرون بسبب تأخر عودتهم، منهم 9 لاعبين مع المنتخب السعودي، الذي أقام معسكرًا في البرتغال.

وأضافت أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، ينتظر عودة الكثير من اللاعبين للفريق ومنهم مواطنه كريستيانو رونالدو الذي شارك مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2024، حيث قاد الفريق لحسم تأهله.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر الهلال، ونقطتين خلف الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني في الترتيب.