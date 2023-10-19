الأخبار المحلية

الأرصاد: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة على منطقة جازان

19 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
أمطار
أمطار

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

إقرأ أيضًا: الأرصاد: الفرص مهيأة لهطول الأمطار على مناطق في المملكة

وتشمل الحالة محافظات محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والريث، الداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

إقرأ أيضًا: الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على أجزاء بالمملكة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

إقرأ أيضًا:

الأرصاد: أتربة مثارة وتدن الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة