الأرصاد: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة على منطقة جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.
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وتشمل الحالة محافظات محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والريث، الداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
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وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.
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