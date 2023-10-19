قرار حاسم من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث غزة

كشفت تقارير إعلامية موقف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من أحدث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس أنه لن يتم السماح بدخول ملاعب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بأعلام إسرائيل وفلسطين بداية من الأسبوع المقبل.

وضمن المحاولات لمنع استغلال مباريات الدوري الإنجليزي من قبل جماهير طرفي الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، سواء فلسطين أو إسرائيل، للتعبير عن احتجاجهما فإنه لن يتم السماح بدخول العلمين.

وحثت الحكومة البريطانية الهيئات والأندية الرياضية الأسبوع الماضي على إظهار الاحترام لضحايا العنف في إسرائيل وقطاع غزة.

وارتدى لاعبو المنتخب الإنجليزي شارات سوداء ووقفوا دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات، تكريما لـ"ضحايا الأحداث المدمرة الأبرياء في إسرائيل وفلسطين".

وتستأنف بعد غدٍ السبت مباريات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تقام الجولة التاسعة من المسابقة.