رئيس “فيفا” يوجه رسالة بشأن أحداث فلسطين

أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعاطفه مع الشعوب المتأثرة بالحرب خاصة في فلسطين وإسرائيل.

وقال إنفانتينو في كلمته خلال مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما أبرزه الموقع الرسمي لـ"فيفا"، "للأسف نعيش في عالم مقسم وعدواني، أرغب في إرسال تعازي العميقة للعائلات والأصدقاء الذين يفقدون حياتهم في فلسطين وإسرائيل".

وأضاف "تضامني مع الناس في جميع أنحاء المنطقة الذين يعانون ويدفعون ثمنًا لا يمكن وصفه، أفكاري وصلواتي مع جميع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن وجميع المعانين، العنف والكراهية لا يحققان شيئًا، ندائي إلى أولئك المتورطين ولديهم القدرة على إيقاف كل هذا، لإيجاد حل يمكن أن يجعلنا نعيش في سلام ومعًا".

وفي سياق آخر، دعا إنفانتينو إلى الاستثمار الكبير في كرة القدم النسائية التي تمثل مستقبل اللعبة.

وقال إنه منذ توليه قيادة "فيفا" عمل على إصلاحات كبيرة تهدف إلى رفع مستوى كرة القدم النسائية إلى آفاق غير مسبوقة.

وزاد "نحن نناقش ترتيبات كأس العالم للسيدات لعام 2027، ندائي هو الاستثمار في كرة القدم النسائية، فهي المستقبل. أرغب في أن يكون لكل دولة في العالم دوري نسائي ومنتخب لهن، النساء يشكلن 50% من سكان العالم، يجب علينا تطوير كرة القدم النسائية، وفتح المزيد من الأبواب والفرص. لدينا كل ما يلزم لتنظيم المنافسات والاستثمار في التطوير".

وأوضح "يجب أن نتأكد من إعطاء كل موهبة الفرصة للتألق، لكي نرى بطولات عالمية وربما أبطال عالميين قادمين من آسيا".