مقتل أول سيدة تشغل عضوية قيادية بـ حماس في غارة جوية على غزة

أعلنت حركة حماس عن مقتل جميلة الشنطي، أول سيدة شغلت عضوية مكتبها السياسي والتي تمثل أعلي هيئة قيادية في الحركة، في غارة إسرائيلية الليلة الماضية.

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وانتُخبت الشنطي في عام 2021 كأول سيدة تصل لعضوية المكتب، وانتخبت قبل ذلك، عام 2006، عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل نحو 30 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على منازل عائلات بريكة وحسونة وضهير في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال الأيام القادمة جولة في الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل ومصر والأردن، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة.

يأتي ذلك بعد زيارات يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز.

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