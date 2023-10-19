ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، بحوزته 9 طيور مصيدة، وشبك صيد، ودربيل، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك غرامة 100 ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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