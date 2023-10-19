مسيرة احتجاجية بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان

توافد الآلاف من الأردنيين في أضخم مسيرة احتجاجية يشهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، لإدانة واستنكار المجزرة الإسرائيلية وقصف المستشفى المعمداني في غزة.

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ورفعت المسيرة الاحتجاجية شعارات مطالبة بإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، كما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين، والسماح لهم بالوصول للتعبير عن التضامن الشعبي الأردني مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأبرياء.

كما حشد نقابيون على بوابة مجمعهم المهني، الذي يحمل رمزية العمل السياسي في مراحل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لوقفة احتجاجية مندِّدة بمجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي شعارات لا تخلو من بصمة الحركة الإسلامية في البلاد، فإن شعارات داعمة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، هتفت باسم قيادات الحركة العسكرية، وطالبت بفتح باب الجهاد والاستشهاد.

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وتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أن رفعت مكبرات الصوت على مآذن المساجد في عمان أصوات الدعاء والابتهالات لأبناء غزة بالصمود في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان.

ودعا أئمة المساجد إلى موقف عربي إسلامي مشترك لوضع حد لقتل الأبرياء، ووقف المجازر والجرائم بحق المدنيين العزل.

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