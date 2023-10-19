الصحة العالمية: الوضع في غزة ينذر بكارثة على الصحة العامة وانتشار الأوبئة

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، اليوم الخميس، أن المستلزمات الطبية في قطاع غزة المحاصر قد يكون بعضها نفد، والبعض الآخر في طريقه إلى النفاد خلال الساعات القادمة، جراء استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال المنظري في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك مدارس ومستشفيات تعج بالآلاف من النازحين واللاجئين في زحام شديد، مما ينذر بكارثة على الصحة العامة وانتقال الأوبئة، والكثير من الأمراض النفسية والجسدية.

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ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حصول النازحين على "أماكن إيواء أخرى نظيفة وآمنة توجد بها الخدمات الأساسية" بما فيها مياه الشرب النظيفة والغذاء، واصفاً "القصف الذي استهدف مستشفى في غزة" بأنه"جريمة شنعاء هزت الإنسانية".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري، ويقصف القطاع المحاصر برًا وجوًا وبحرًا.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي، المياه والتيار الكهربائي عن قطاع غزة، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المرضى والمدنيين.