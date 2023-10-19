معدل تهديفي غير مسبوق بعد الجولة التاسعة من دوري روشن

سجل الموسم الجاري من دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) معدلًا تهديفيًا غير مسبوق بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة.

وحسب الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن المعدل التهديفي للمسابقة بعد مرور 9 جولات بلغ 3.02 هدف في المباراة الواحدة.

وأشار الحساب الرسمي للمسابقة إلى أن دوري المحترفين السعودي بمختلف مسمياته يصل إلى هذا المعدل بعد الجولة التاسعة لأول مرة في التاريخ.

ولأول مرة يتخطى دوري المحترفين معدل 3 أهداف في المباراة الواحدة عند هذه المرحلة من الموسم.

أعلى معدّل تسجيل في تاريخ الدوري 📈

للمرة الأولى نتجاوز 3 أهداف/مباراة بقياس الجولات التسع الأولى 🔝#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/anQR1VruCT — دوري روشن السعودي (@SPL) October 18, 2023

وبالعودة إلى نفس المرحلة في الموسم الماضي 2022-2023، فإن المعدل التهديفي بلغ 2.42 هدف في المباراة الواحدة، مقابل 2.69 هدف في المباراة موسم 2021-2022.

ويعتبر ناديا الهلال والنصر الأكثر تسجيلًا لهذا الموسم، إذ أحرز كل منهما 26 هدفًا.

وعلى صعيد اللاعبين، يتصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جدول ترتيب هدّافي دوري روشن برصيد 10 أهداف.

وبعد مرور 9 جولات من دوري روشن لهذا الموسم، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، متفوقًا على نظيره التعاون، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة.

وتستعد أندية دوري روشن لاستئناف منافسات المسابقة من جديد غدًا الجمعة بانطلاق الجولة العاشرة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتقام مباريات الجولة العاشرة على مدار 3 أيام.