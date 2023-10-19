ماذا قدم نيمار مع الهلال في 64 يومًا قبل إصابته؟

يغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، عن معظم الموسم الجاري بسبب تعرضه لإصابة قوية مع منتخب بلاده، فماذا قدم اللاعب بقميص "الزعيم" قبل الإصابة؟

القصة بدأت عندما أعلن الهلال عن تعاقده مع نيمار لمدة عامين قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة ضخمة تكلفت نحو 90 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ دوري المحترفين السعودي حتى الآن.

ومنذ يوم الإعلان عن صفقة نيمار – 15 أغسطس الماضي – وأمس الأربعاء، عندما أعلن الهلال عن إصابة النجم الدولي البرازيلي، مر 64 يومًا.

وخلال هذه الفترة، شارك نيمار، صاحب الـ31 عامًا، في 5 مباريات بكل البطولات، بواقع 3 مباريات في دوري روشن، و2 في دوري أبطال آسيا.

وجاءت مشاركات الجناح البرازيلي بواقع 4 مباريات ضمن التشكيل الأساسي، وواحدة فقط كبديل، جاءت في أول ظهور له ضد الرياض في ديربي العاصمة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.

في المقابل، غاب نيمار خلال هذه الفترة عن المشاركة في 6 مباريات، بواقع 5 مباريات في دوري روشن، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يغب اللاعب عن أي مباراة في دوري أبطال آسيا.

وحقق نيمار بقميص الهلال 3 انتصارات، وتعادل مرتين، بينما لم يتذوق طعم الهزيمة.

وعلى صعيد الدقائق، شارك نيمار مع الهلال لمدة 386 دقيقة، بمعدل 77 دقيقة في المباراة الواحدة.

وأحرز نيمار هدفًا واحدًا مع "الزعيم" في كل البطولات، جاء في مرمى ناساجي الإيراني في دوري الأبطال، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، جاءت كلها في دوري روشن.

وبحساب الدقائق، فإن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقًا، ساهم مع الهلال تهديفيًا بالتسجيل أو الصناعة كل 96 دقيقة.

وكان نيمار تعرض لإصابة قوية في مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره أوروجواي فجر أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومساء أمس الأربعاء، كشف الهلال في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أوضحت تعرّض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.