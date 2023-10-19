الصحة الفلسطينية تعلن توقف 3 مستشفيات عن العمل في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف ثلاث مستشفيات عن الخدمة بشكل كلي في قطاع غزة، إثر نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي.

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وأفادت الوزارة في بيانها، أن 25 مستشفى تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي، وأن كافة مستشفيات القطاع التي استقبلت 3550 شهيداً و13 ألف جريح دخلت مرحلة الانهيار، لعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الطارئة للمرضى وجرحى العدوان المستمر.

وفي السياق ذاته استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.