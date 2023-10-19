رئيس الفلبين يصل الرياض للمشاركة في قمة التعاون الخليجي ودول آسيان

وصل إلى العاصمة السعودية اليوم الخميس، الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة روميل أريمان روماتو، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قمة تاريخية

وتنطلق يوم الجمعة المقبل، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)، وهي القمة الأولى من نوعها، وتأتي بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

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ومن المقرر أن تناقش القمة، خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.