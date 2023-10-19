إيلون ماسك يدرس سحب “إكس” من الاتحاد الأوروبي

يدرس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سحب منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

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ونقلاً عن مصدر مطلع بالشركة، اليوم الخميس، أن إيلون ماسك مستاء من قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، حيث يلزم القانون المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية.

وتلقت منصة "إكس" مؤخرًا، قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية التي تريد معرفة المزيد عن كيفية وفاء منصة التواصل الاجتماعي بالتزاماتها.

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ويأتي طلب المفوضية عقب وجود دليل على انتشار دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة إكس بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

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