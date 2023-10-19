الهيئة العامة للعقار تعلن بدء تطبيق السجل العقاري في المدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الخميس، عن تطبيق التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" في منطقة المدينة المنورة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك حيث تم الاتفاق بين الهيئة وأمانة منطقة المدينة المنورة على تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة عدد من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وذلك بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ضمن الخطة التشغيلية للهيئة

وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إعلان تطبيق السجل العقاري في منطقة المدينة يأتي ضمن الخطة التشغيلية التي تعمل عليها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وأنّ اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وهي عملية مستمرة وصولًا لجميع الوحدات العقارية في المملكة.

يأتي إعلان بدء تطبيق أعمال #السجل_العقاري في منطقة المدينة المنورة كجزء من الخطة التشغيلية التي تعمل عليها #هيئة_العقار بهدف رفع مؤشرات الدقة والموثوقية في القطاع وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في السوق العقاري السعودي.https://t.co/kSgsCBPFQl https://t.co/ECKsIvEXYu — الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) October 19, 2023

وأضافت الهيئة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.

إصدار "رقم عقار" لكل الوحدات

ومن المقرر أن يصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

اقرأ أيضًا: “هيئة العقار”: 7 أحياء مُستفيدة من السجل العقاري في الرياض

من جهتها أكدت أمانة منطقة المدنية المنورة جاهزية البيانات والممكنات الرئيسية لبدء تطبيق أعمال السجل العقاري في المنطقة، وأوضحتْ بأنَّها تعمل مع شركة "السجل العقاري" على تحقيق التكامل لبيانات الخريطة العقارية وتبادل ومزامنة البيانات بين أمانة منطقة المدينة المنورة و"السجل العقاري"، وإتاحة الربط الإلكتروني بمنصة الشركة لتبادل البيانات الجيومكانية والعقارية وعكس التحديثات على البيانات بشكل دوري.

يُذكر أنَّ أمانة منطقة المدينة المنورة قد طورت بيئة نظم المعلومات الجغرافية لديها، وأنهت أعمال التصوير الجوي للمدينة المنورة بدقة وضوح عالية وتم إنجاز 45% من أعمال معالجة الصور الجوية وإنتاج الارتفاعات والصور المصححة، كما تم إنجاز 30٪ من أعمال تحديث خارطة الأساس من الصور الجوية، إلى جانب بدء أعمال مشروع تصحيح المخططات وفقاً لمتطلبات التسجيل العيني للعقار.