الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة ويرفضان التهجير

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، موقف مصر والأردن الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير في غزة، كما أكدا على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "ا ش ا".

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وجدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد، ولجميع أعمال استهداف المدنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

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وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزعيمان أكدا أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها ، معتبرين أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه "الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل".