المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”

تستضيف المملكة ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 ، تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بشعار "استثمر في الصحة" وذلك في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض) سابقًا، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، ضمن معرض يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وأحدث الأبحاث والمعرفة.

أهداف الملتقى

ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عامًا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط العمر عالميًا، بالإضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة محورها الإنسان، تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الصحية النوعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.

تسعدنا زيارتكم لجناح #تجمع_الباحة_الصحي#ملتقى_الصحة_العالمي، #لصحتك_اجتمعنا

استثمر في المستقبل وسجّل الآن. 📍| مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

🗓️ | 29 - 31 أكتوبر 2023. pic.twitter.com/jfRuCnMEak — تجمع الباحة الصحي (@baha_cluster) October 19, 2023

كما يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصًا في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.

مسارات ملتقى الصحة العالمي

ويتيح ملتقى الصحة العالمي لزواره من الأفراد والمهتمين والمتخصصين تطوير معارفهم ومهاراتهم حيث يتضمن المؤتمر 8 مسارات متخصصة، بما في ذلك مؤتمر قادة الرعاية الصحية الذي سيناقش جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية المشارك في تنفيذ برنامج تحول القطاع الصحي، ويهدف إلى تمكين الحوار بين قادة الفكر والمسؤولين.

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وذلك الإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات المتخصصة في مجالات مختلفة منها: مؤتمر مستقبل الأشعة، ومؤتمر التمريض، ومؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، ومؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCI)، ومؤتمر جودة الرعاية الصحية، وورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات، وسيتحدث من خلال تلك المسارات نحو 100 متحدث عبر 30 جلسة حوارية، وستلبي هذه المسارات احتياجات أكثر من 5000 من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من خلال 30 ساعة معتمدة من التعليم الطبي (CME).

تسعدنا زيارتكم لموقع #تجمع_الرياض_الصحي_الأول بـ #ملتقى_الصحة_العالمي، استثمر في المستقبل وسجّل الآن. 📍| مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

🗓️ | 29 - 31 أكتوبر 2023. pic.twitter.com/EAvPuYoZ2U — تجمع الرياض الصحي الأول (@Cluster1_Riyadh) October 19, 2023

ويمُكن الملتقى زائريه من اكتشاف العديد من الفرص والمجالات، من خلال منطقة الاستثمار الابتكار، التي تتيح من خلالها استكشاف أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات الجوهرية التي انعكست على الريادة النوعية في الرعاية الصحية في المملكة في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانته وتفعيل مقوماته بوصفه نظامًا صحيًّا فعالًا ومتكاملًا وشاملًا وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث، بالإضافة إلى منطقة المختبرات التي توفر فرصًا للالتقاء والتواصل مع تجار وموزعي المعامل الطبية ومتخصصي المختبرات والمستخدمين النهائيين، والاطلاع على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية والحلول الرقمية في المجالات الصحية.

الملتقى الصحي الأهم من نوعه

يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية للعام 2023 يمثل الملتقى الصحي الأهم من نوعه، حيث يقام في مساحة أكبر تتضمن عرضًا أوسع ومرافق متعددة، وميزات جديدة مبتكرة على أرضية المعرض بما يضمن تجربة مميزة لزواره، ويضم الملتقى معرضًا استثنائيًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، والتعلم من خلال مؤتمرات التعليم الطبي المستمرة.

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ومن المتوقع أن يحظى الملتقى بحضور واسع من الزوار والمهتمين والمتخصصين في المجال الصحي والاستثماري على مدى ثلاثة أيام، ويمكن للراغبين في زيارة الملتقى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://2u.pw/XA28gGf.