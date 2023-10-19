الصحة الفلسطينية: 3785 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3785 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح على الأقل.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم، عن خروج 4 مستشفيات من الخدمة كليًا وتضرر 25 مستشفى جزئيًا، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي المياه والكهرباء عن القطاع وفرض حصارًا مشددًا على غزة، ويرفض دخول المساعدات الإنسانية والعلاجية إلى القطاع المحاصر.