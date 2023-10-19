رئيس الوزراء الأردني يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

التقى دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في العاصمة عمّان اليوم الخميس، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

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وقدم الدكتور الربيعة شكره الوافر للأردن حكومة وشعبا جراء ما تقدمه من تسهيلات متعددة لمركز الملك سلمان للإغاثة من أجل أداء عمله الإنساني على النحو المطلوب وتنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية لصالح اللاجئين السوريين في الأردن.