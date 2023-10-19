غوتيريش يدعو لوقف لإطلاق النار لتوفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف لإطلاق النار لتوفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف غوتيريش في تصريحات صحفية الخميس، أنه لا يمكن الوصول إلى حل دون إيجاد دولة فلسطينية حرة إلى جانب كيان تل أبيب.

وشدد غوتيريش على أن وقف إطلاق النار أمر أساسي من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد أنه يجب حماية المدنيين والهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الخميس، إلى وصول مساعدات انسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة، وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين اسرائيل وحماس.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري "اننا بحاجة الى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة الى الكثير منها وبشكل مستدام".

وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الاغاثة الانسانية من ادخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".

وتابع: "هذه الأزمة بدأت بسبب أفعال حركة حماس بخطف الإسرائيليين وقتلهم، وهذا أدى لحصار كامل من إسرائيل على غزة، وحملة قصف إسرائيلي، تكبدها المدنيون".

وأكد أن "القانون الإنساني الدولي يجب احترامه، وأن احترام المدنيين، واستهداف مقار الأمم المتحدة والمستشفيات أمر مرفوض، حسب القانون الدولي، إزاء هذه الكارثة الإنسانية، أطالب بالتدخل الفوري، وإطلاق الرهائن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان غزة".

وذكر أن "الشعب الفلسطيني له مطالب مشروعة، بعد أعوام من الاحتلال، هذه المظالم لا يمكن أن تبرر الهجمات الإرهابية، وتلك الهجمات، لا يمكنها أيضا أن تبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطيني".

وأردف: "أجدد طلبي بوقف فوري لإطلاق النار، من أجل غايات إنسانية، لأن الفلسطينيون في غزة منذ أسبوعين، لم يحصلوا على الماء والكهرباء".

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