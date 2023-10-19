البديوي يستقبل المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمهورية اليمنية

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمهورية اليمنية تيموثي ليندركنج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية اليمنية ستيفن فيغن.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الجهود الإقليمية والدولية، ودور الولايات المتحدة الأمريكية ومساعيها وجهود المبعوث الأمريكي في إنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حلٍ سياسيٍ، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام.