الأمم المتحدة: مليون نازح في غزة حتى الآن

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنيف بتطور الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث يوجد حالياً مليون نازح، بما في ذلك حوالي 353 ألف شخص يعيشون في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وسط وجنوب غزة.

وأكد المكتب الأممي أن هؤلاء النازحين يعيشون في ظروف صعبة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يستمر انقطاع التيار الكهربائي في غزة لليوم التاسع على التوالي، مما يزيد من تعقيدات الأوضاع.

وحذر المكتب من أن المستشفيات في قطاع غزة على حافة الانهيار، حيث تعمل بطاقتها الاستيعابية الدنيا وتواجه صعوبات في الحفاظ على تشغيل غرف الطوارئ. كما يجري العمل في الظلام نتيجة قطع التيار الكهربائي، ويتم تقليص بعض العمليات الجراحية، ويتم تحديد استخدام المصاعد للطواقم الطبية.

وأوضح المكتب أن منظمة الصحة سجلت 59 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية، أدى إلى مقتل 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة أكثر من عشرين آخرين. كما تضررت 26 منشأة للرعاية الصحية وتم تدمير 23 سيارة إسعاف.

وأشار المكتب إلى أن إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية يشكل الآن أقل من خمسة في المائة من مستواه العادي، بسبب نقص الوقود وعدم الأمان وأضرار الطرق التي أثرت على عمليات نقل المياه بالشاحنات.

وأخيراً، أوضح المكتب أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن متوسط استهلاك المياه للشخص الواحد في غزة الآن يبلغ ثلاثة لترات يوميًا فقط، بينما يحتاج الشخص إلى ما بين 50 و100 لتر من الماء يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية والصحية. كما تشير المخزونات التجارية للسلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض، ويوجد صعوبات في تشغيل المخابز ونقص الوقود والمكونات الأساسية كالدقيق.

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